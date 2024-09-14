Denizli, 13 Eylül 2024 tarihinde önemli bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Denizli İhracatçılar Birliği Hizmet Binası'nda düzenlenen etkinlikte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve diğer yetkililer, ilimizin sanayi ve ihracat temsilcileriyle bir araya gelerek, çeşitli ekonomik ve turistik konuları değerlendirdi.

Toplantıya katılanlar ve açılış konuşması

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli milletvekilleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Denizli protokolü ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Memişoğlu, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a davetimize katıldığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Denizli'nin önemli bir sanayi ve ihracat merkezi olduğunu vurgularken, Pamukkale Travertenleri ve kaplıcaları ile de turizmdeki katkılarımızı göz önünde bulunduruyoruz."

Denizli'nin ekonomik ve turistik önemi

Denizli, Türkiye genelinde ihracatta 9. sırada yer almakta ve 25 farklı sektörde, 3.000’e yakın ürün grubuyla 185 ülkeye ihracat yapmaktadır. Denizli’nin ekonomik gücü ve çeşitliliği, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. 2021 yılında Gri Liste’den çıkarılmanın ardından yapılan yargı reformları ve hukuki düzenlemelerle, Denizli’nin ekonomik ve hukuki altyapısının güçlendirildiğine değinen Memişoğlu, Bakan Tunç’a teşekkürlerini iletti.

İstişare konuları

Toplantıda, Denizli'nin sanayi ve ihracat kapasitesini artırma amacıyla çeşitli konular ele alındı:

İzmir-Antalya otobanının açılması

İzmir-Ankara hızlı tren hattının Denizli’ye bağlanması

Küçük havayolu terminali ihtiyacı

Küçük uçaklarla havayolu taşımacılığı

Pamukkale su debisinin azalması

Bu başlıklar, Denizli'nin ekonomik ve turistik gelişimini desteklemek amacıyla önemli adımlar olarak değerlendirildi.