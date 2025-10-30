Mevduatta son tablo! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında dereceyle kazanan öğrenciler ile yüksek akademik performans gösteren öğretim üyelerine başarı belgeleri takdim edilecek.

Başarı Belgeleri ve Ödüller

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban açılış konuşmalarını yapacak. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ege Üniversitesi ailesine hitap edecek.

Konuşmalar ve Katılımcılar

Program Akışı Tören, Ege Üniversitesi Tanıtım Filminin gösterimi ve Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Gösterisi ile başlayacak.

Ege Üniversitesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni’ni 31 Ekim 2025’te MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban katılacak.

