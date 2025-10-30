AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’deki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraklı’daki projeler kapsamında 5 bin 47 konut ve 355 ticari birimin tamamlandığını belirten Çankırı, kentsel dönüşüm kredisi üst limitinin 3 milyon TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir depremi, dayanıklı şehirler kurmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bölünmez Çankırı, sosyal medya paylaşımında, “Depremden sonra sadece yaralarımızı sarmakla kalmadık, geleceğe daha dirençli bir İzmir inşa etme kararlılığını ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çankırı, Bayraklı’da belirlenen 7 proje alanında toplam 5 bin 47 konut ve 355 ticari birimin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca 11 yeni rezerv yapı alanının belirlendiğini ve tamamlanan 2 alanda 178 konut ile 12 ticaret biriminin teslim edildiğini bildirdi.

Çankırı, kentsel dönüşüm kredisi üst limitinin 2,5 milyon TL’den 3 milyon TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Krediden, yüzde 0,69 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönem avantajıyla yararlanılabileceğini belirtti. Artışın inşaat maliyetlerindeki güncel koşulları karşılayacağı vurgulandı.

Bölünmez Çankırı, Bakanlık, TOKİ ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde İzmir’in dönüşümünü hızlandırmak ve daha güvenli yaşam alanları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. “İzmir’in gücü birliğinden geliyor; güvenli konutlarda, huzurlu mahallelerde, umut dolu bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.