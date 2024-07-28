Bartın'ın Ulus ilçesi Drahna Vadisi Köklü köyü Dağbahçe mesire alanında düzenlenen ve 6 bin kişinin katıldığı festivalde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, TBMM milletvekillerinin, ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlanmasını kınayan karara imza attıklarını belirterek, "TBMM milletvekillerimiz dünyaya bir demokrasi dersi verdi" dedi.

Festivale yoğun katılım

Festivalde yöresel yemekler, özellikle keşkek ikram edildi ve Batı Karadeniz'in ünlü sanatçısı Ramazan Çelik sahne aldı. Bakan Tunç, festivale katılım gösteren herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin kültürel değerlerin korunmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

"Türkiye 22 yıl öncesinden çok daha güçlü"

Tunç, Bartın'da son yıllarda yapılan yatırımların altını çizerek, Türkiye'nin 22 yıl önceki durumundan çok daha güçlü bir noktada olduğunu söyledi. Eğitimden altyapıya, barajlardan spor tesislerine kadar birçok alanda yapılan yatırımların Bartın'ı geliştirdiğini belirtti.

Filistin'e destek mesajı

Bakan Tunç, Filistin'de yaşanan soykırım konusunda uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duruma dikkat çektiğini ifade etti. Türkiye'nin dünya genelinde adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğini söyledi.

Ekonomik gelişmeler

Tunç, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları hızla aşacağını belirterek, "Önümüzde dört yıl seçimsiz geçecek bir dönem var. Bu dönemde enflasyondan etkilenen vatandaşlarımızı, emeklimizi, işçimizi, memurumuzu alım gücünü artıracak şekilde politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Festival, yöresel yemeklerin tadılması ve konuşmalarla devam etti.