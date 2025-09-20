Adalet Bakanlığı, 2025 yılı banka maaş promosyonu ihalesinin tamamlandığını ve Vakıfbank ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Promosyon, 30 Eylül’de peşin ödenecek.

2025 banka promosyonu ihalesi tamamlandı

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı banka maaş promosyonu ihalesinin tamamlandığını ve ihaleyi Vakıfbank’ın kazandığını duyurdu. Promosyon bedelinin peşin ödeneceği belirtildi.

Vakıfbank en yüksek teklifi verdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos 2025 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank, 90 bin TL promosyon teklifi sundu. Diğer bankalar, Yapı ve Kredi Bankası 80 bin TL, Türkiye İş Bankası ise 85 bin TL teklif etmişti. Vakıfbank’ın teklifinin kabul edilmesiyle, diğer bankalar ihaleden çekildi.

Promosyon bedeli peşin olarak ödenecek

Vakıfbank ile yapılan anlaşma doğrultusunda, her bir personele 99 bin 500 TL promosyon bedeli peşin olarak ödenecek. Ödeme, 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde ve hiçbir kesinti yapılmaksızın gerçekleştirilecek.

Ek hesap imkanı ve faizsiz ödeme kolaylığı

Bakanlık ayrıca, Adalet Bakanlığı personeline, 100.000 TL’ye kadar faizsiz ek hesap kullanma imkânı sunacak. Bu ek hesap, 3 taksit halinde geri ödemeli olacak. Faizsiz ek hesapla ilgili tanıtımların Kasım ayı başında tamamlanması planlanıyor.

Bakanlık’tan hayırlı olsun mesajı

Adalet Bakanlığı, yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, “2025 Yılı Banka Maaş Promosyon İhale Süreci Tamamlanmıştır” açıklamasını yaptı.