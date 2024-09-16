Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın ardından, adaylar için yazılı ve sözlü sınavlar düzenlenecek.

Sınav tarihleri ne zaman?

İcra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için yapılacak yazılı sınav, 7 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM tarafından Ankara’daki iki farklı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav süresi 105 dakika olacak. Adaylar, 24-30 Ekim tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri veya ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru şartları neler?

Adayların Türk vatandaşı olması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek. Ayrıca, hukuk fakültesi mezunu ya da adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans programlarından birinden mezun olma şartı aranacak.

Görevde yükselme sınavı

Buna ek olarak, mevcut icra katipleri arasından naklen atama yoluyla 100 icra müdürü ve müdür yardımcısı seçilecek. Bu seçim için Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Seçme Sınavı ise 8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.