Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, motokuryelere yönelik yeni düzenlemeyi kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sundu. Bu düzenleme, taşıma sürelerinden araç yaş sınırına kadar birçok önemli değişiklik içeriyor.

Araçlara yaş sınırı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı, motokurye sektörü için önemli yenilikler getiriyor. Buna göre, kuryeler artık teslim aldıkları gönderiler için 30 dakika gibi bir taşıma taahhüdünde bulunamayacaklar. Gönderiler makul bir süre içinde alıcısına ulaştırılmak zorunda olacak. Ayrıca, motokuryelerin kullandığı motosikletler 10 yaşından, otomobiller ise 20 yaşından büyük olamayacak. Bu da sektörde kullanılan araçların daha güvenli ve modern olmasını sağlayacak.

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluluğu ile de karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca, motokuryelerin "U-Net" numaralı reflektif yelek giymeleri mecbur kılınacak, bu da hem güvenlik hem de görünürlük açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

CHP’li Sarıgül’den motokurye sorusu

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na motokuryeleri ilgilendiren düzenlemeyle ilgili sorular yöneltti. Sarıgül, her yıl yaklaşık 200 motokuryenin hayatını kaybettiğini belirterek, bu konudaki çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordu. Ayrıca, motokuryelerin bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili de yeni bir düzenleme olup olmadığını gündeme getirdi.

"Düzenlemede son aşamaya gelindi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirtti. Bakanlık tarafından yurtdışı uygulamalar ve Türkiye’deki mevcut durum göz önüne alınarak hazırlanan taslağın, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulduğunu açıkladı. Uraloğlu, "Bahse konu düzenleme hakkında görüşler titizlikle inceleniyor ve son aşamaya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi

Bakanlık ayrıca, motokuryelerin bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda herhangi bir çalışmanın olmadığını da belirtti. Uraloğlu, bu konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu ve şu an için bir düzenleme yapılmadığını vurguladı.