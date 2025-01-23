Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, trafikte işlenen suçlar ve kabahatlerin yaptırımları caydırıcılık amacıyla yeniden düzenleniyor. Trafikte saldırgan davranış sergileyenlerin ehliyetleri geri alınacak.

Yargıda reform için 5 amaç, 45 hedef

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, yargıda önemli reformları hedefliyor. 5 ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetle oluşturulan belge; kurumsal yapının güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması gibi hedefleri içeriyor.

Trafik güvenliği için yeni yaptırımlar

Belge kapsamında trafikte işlenen suçların ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kabahatlerin cezaları artırılacak. Özellikle saldırgan davranışlarda bulunan sürücülerin ehliyetleri geri alınabilecek. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerini zaruret dışında terk etmek ise yeni bir suç olarak düzenlenecek.

Diğer düzenlemeler neler?

Suç ve ceza dengesi yeniden yapılandırılacak: Adli para cezalarının miktarları artırılarak cezaların caydırıcılığı sağlanacak.

Adli para cezalarının miktarları artırılarak cezaların caydırıcılığı sağlanacak. Şikayete bağlı suçlar: Şikayetçinin ihtarlı davetiyeye rağmen duruşmaya gelmemesi durumunda davanın düşürülmesi kararı alınabilecek.

Şikayetçinin ihtarlı davetiyeye rağmen duruşmaya gelmemesi durumunda davanın düşürülmesi kararı alınabilecek. Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar: Bu tür silahların izinsiz taşınması ve toplu etkinliklerde ateşlenmesi cezalandırılacak.

Bu tür silahların izinsiz taşınması ve toplu etkinliklerde ateşlenmesi cezalandırılacak. Çocuklara özgü adalet mekanizmaları: İlk defa suç işleyen 15 yaşından küçük çocuklar için kovuşturmadan önce özel koruma mekanizmaları devreye alınacak.

Toplumun güvenliği öncelikli

Adalet Bakanlığı, hazırlanan belge ile trafik güvenliği başta olmak üzere kamu düzenini tehdit eden suçlarda caydırıcılığı artırmayı ve toplumsal huzuru sağlamayı hedefliyor. Reform sürecinin detaylarının önümüzdeki aylarda Meclis’te ele alınması bekleniyor.