Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çarşamba günü kurulan halk pazarını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Başkan Ertaş, halkın taleplerini dinleyerek esnafın yanında olduklarını vurguladı.

Vatandaşla birebir sohbet

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halk pazarını gezerek esnafla sohbet etti, vatandaşlarla da birebir ilgilendi. Ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Meclis Üyesi Necmiye Simliova ve Zabıta Müdürü Kürşad Serkan Saran da kendisine eşlik etti. Başkan Ertaş, esnafa kolaylıklar dilerken, belediye olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Esnafımızın her zaman yanlarında olacağız"

Halk pazarlarının hem esnaf hem de vatandaşlar için daha huzurlu bir ortamda hizmet verebilmesi adına çalışmalarını sürdüren Ertaş, “Edremit’in ekonomisini güçlendiren, komşularımıza hizmet veren değerli esnafımızın her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Ertaş, esnafla sürekli temas halinde olacaklarını ve halk pazarlarının daha iyi hizmet vermesi için belediye olarak gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ertaş, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Ertaş’ın esnafla olan samimi diyaloğu, hem esnafın hem de vatandaşların memnuniyetini kazandı.