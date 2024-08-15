Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı iddialara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabının mahkemelere gönderildiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ümit Özdağ'ın iddiaları ve tepkiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X sosyal medya platformu üzerinden, Adalet Bakanlığı’nın "Suriye Aile Hukuku" isimli kitabı Türkiye’deki Aile Mahkemelerine gönderdiğini iddia etti. Bu iddia, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara neden oldu.

Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama

Adalet Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Özdağ’ın iddialarının tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir" ifadesiyle bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı ayrıca, Ümit Özdağ’ın diğer iddialarının da asılsız olduğunu vurguladı. Özdağ’ın "Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları" ve "Suriyelilerin yargılama giderlerinin devlet tarafından karşılandığı" yönündeki ifadeleri de yalanlandı. Bu iddiaların kamu barışını bozma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Bakanlık, halkı yanıltmaya yönelik bu tür asılsız paylaşımlar ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.