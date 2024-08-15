Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan itibaren Kursk bölgesinde sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Rusya'ya ait bir askeri konvoya düzenlediği saldırıda büyük bir başarı elde etti. Saldırıda onlarca Rus askeri etkisiz hale getirilirken, çok sayıda askeri araç da imha edildi.

Kursk bölgesindeki kritik saldırı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde önemli bir askeri harekât gerçekleştirdi. 6 Ağustos'tan bu yana süren operasyonlar kapsamında, Ukrayna güçleri Rus askeri konvoyuna düzenlediği saldırıda etkili bir darbe vurdu. Saldırı sonucunda birçok Rus askeri etkisiz hale gelirken, askeri araçlar da büyük hasar gördü. Olay yerinde çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, askeri kamyonların içinde birçok Rus askerinin cansız bedeni yer aldığı görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde çeşitli yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini duyurdu. Zelenskiy, Ukrayna ordusunun 100'den fazla Rus askerini esir aldığını da belirtti.