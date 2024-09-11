Ata Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki adalet sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin sert eleştiriler yer aldı. Parti, günlerdir Türk kamuoyunun vicdanını yaralayan adaletsiz kararların devam ettiğini belirtti. Özellikle hukuk sisteminin bilinçli olarak çökertilme planlarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. Ekonomik sıkıntıların, toplumda yaşanan yozlaşmanın ve demografik yapıyı değiştirme çabalarının arkasındaki temel sebebin adaletin ve hukukun devre dışı bırakılması olduğuna dikkat çekildi.

Skandallar silsilesi

Açıklamada, "Adaletin askıya alındığı bir ülkede ne ekonomik kalkınma ne de sağlıklı bir toplumsal yapı mümkün olabilir," ifadelerine yer verildi. Özellikle yeni mezun teğmenlere yönelik açılan soruşturma ve İzmir'de iki kişinin elektrik kabloları nedeniyle yaşamını yitirdiği olayda verilen kararlar eleştirildi. Mahkemenin kimseyi sorumlu tutmamasına sert tepki gösteren Ata Parti, ayrıca kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Polat çifti ve diğer sanıkların serbest bırakılmasını skandal olarak nitelendirdi.

"Adaletsizlikler Türkiye'yi kaosa sürüklüyor"

Parti, Fransız düşünür Albert Camus'nün, "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, orada insanların nasıl öldüğüne bakın" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin geldiği noktada yaşanan adaletsizliklerin ülkeyi daha da kaosa sürüklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin uyuşturucu baronları, kara para aklama şebekeleri ve insan kaçakçılarının merkezi haline geldiğine işaret eden açıklamada, "Bu karanlık işlerin çoğu kamuoyuna yansımıyor ve sessizlik içinde devam ediyor," denildi. Ayrıca, ülke genelinde sarayların inşası sürerken adaletin eksik olmasının toplumun vicdanını yaraladığı belirtildi.

Adalet çağrısı

Son olarak, Türk halkının hukukun üstünlüğünü talep etmesi gerektiği, mevcut çürümüş sistemin acilen düzeltilmesi ve mevcut yasaların doğru bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. Ata Parti, üstünlerin hukukuna karşı çıkılması ve adaletin yeniden tesisi için çağrıda bulundu.