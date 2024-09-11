Dolomitlerin en yüksek zirvesi olarak bilinen Marmolada Buzulu, iklim değişikliğinin etkileri altında hızla eriyor. 1888’den bu yana %80 alan kaybı yaşayan buzul, 2022’de yaşanan trajik çöküşün ardından özel bir gözlem altına alındı. Uzmanlar, Marmolada'nın "geri döndürülemez bir koma"da olduğunu belirtiyor.

Marmolada buzulu'nun dramı: Yüzeydeki büyük kaybın nedenleri

Marmolada Buzulu, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Dolomitler'in en yüksek zirvesinde bulunuyor ve 'Dolomitlerin Kraliçesi' olarak anılıyor. Ancak son beş yılda buzulun yüzeyinden 70 hektarlık bir alan kaybedildi. Bu veri, buzulların hızla eridiğini ve iklim değişikliğinin ciddi sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor. Çevreci grup Legambiente ve bilimsel ortaklık tarafından yapılan bir araştırma, Marmolada'nın günde 7 ila 10 cm derinlik kaybettiğini ortaya koydu.

Marmolada'nın tarihi ve günümüzdeki durumu

1888’de başlayan bilimsel ölçümlerden bu yana, Marmolada Buzulu yaklaşık 1.200 metre geri çekildi. Bu durum, buzulun 'geri döndürülemez bir koma'ya girdiğini gösteriyor. Dolomitler'deki diğer buzullar da benzer şekilde eriyor; örneğin Forni Buzulu, son 30 yılda 800 metre geri çekildi. Marmolada'nın bu durumuyla ilgili projeler, buzulların izlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerinin kayda geçirilmesini hedefliyor.

İklim krizi ve buzullar üzerindeki etkiler

Marmolada, Temmuz 2022'de yaşanan trajik buzul sütunu çöküşü sonrası özel olarak gözlemleniyor. Bu olayda 11 dağcı hayatını kaybetmişti. İklim değişikliği, düşük kar yağışı ve yüksek yaz sıcaklıkları ile birleşerek buzulların hızla erimesine neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun, buzulların erimesiyle birlikte artan ölümlü kazaları ve yeni ekosistemlerin ortaya çıkmasını tetiklediğini belirtiyor.

Uluslararası tepkiler ve çözüm önerileri

Legambiente’nin ulusal Alp koordinatörü Vanda Bonardo, Marmolada Buzulu’nun “geri döndürülemez bir komada” olduğunu ve buz örtüsünün korunmasının sadece kayak pistlerini korumaya yönelik geçici bir tedavi olduğunu vurguladı. Bonardo, Alpler'in Avrupa için kritik bir dengeleyici rolü üstlendiğini ancak iklim acil durumu nedeniyle giderek daha kırılgan hale geldiğini belirtti.

İtalyan Buzul Bilimi Komitesi Başkanı Marco Giardino, Marmolada’nın buz kütlesinin iklimsel baskı ve insan müdahalesinden etkilendiğini söyledi. Legambiente Genel Müdürü Giorgio Zampetti ise, iklim krizine karşı etkili ulusal uyum planlarının uygulanması çağrısında bulundu.

Acil eylem gerekiyor

Marmolada Buzulu’nun yaşadığı hızlı erime süreci, sadece İtalya’nın değil, tüm Alpler’in buzullarının karşı karşıya olduğu büyük bir sorunu gözler önüne seriyor. İklim değişikliğinin etkileri, buzulların korunması için acil ve etkili stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor.