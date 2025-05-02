Adana 01 FK İnegölspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 15:00'te başlayacak. Maç için yayın bilgisi bulunmuyor.
Adana 01 FK İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 2. Lig 2024-2025 sezonu kapsamında oynanacak Adana 01 FK ile İnegölspor karşılaşması, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadelenin başlama saati 15:00 olarak açıklandı.
Adana 01 FK İnegölspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Adana 01 FK ile İnegölspor arasında oynanacak maç için herhangi bir yayıncı kanal bilgisi açıklanmadı. Karşılaşmanın televizyondan veya dijital platformlardan canlı olarak yayınlanması beklenmiyor.
Adana 01 FK İnegölspor maçı nerede oynanacak?
İki ekip arasında oynanacak TFF 2. Lig maçı, Adana Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşma, Adana'da oynanacak müsabakalar arasında yer alıyor.
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Tarih: 3 Mayıs 2025 Cumartesi
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Saat: 15:00
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Stat: Adana Stadyumu
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Yayın Durumu: Yayın bilgisi mevcut değil / yayın yok