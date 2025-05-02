Altay Kırklarelispor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 15:00'te başlayacak. Maçın canlı yayın bilgisi bulunmuyor.
Altay Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 2. Lig'in 2024-2025 sezonu kapsamında oynanacak Altay ile Kırklarelispor karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Maçın başlama saati 15:00 olarak açıklandı.
Altay Kırklarelispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Altay Kırklarelispor maçı için resmî bir yayıncı açıklaması bulunmamaktadır. Karşılaşmanın televizyondan ya da dijital platformlardan canlı olarak yayınlanması beklenmiyor.
Altay Kırklarelispor maçı nerede oynanacak?
İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele, İzmir'de bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.
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Tarih: 3 Mayıs 2025 Cumartesi
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Saat: 15:00
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Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu
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Yayın Durumu: Yayıncı kanal açıklanmadı / yayın yok