Süper Lig'de kötü bir başlangıç yapan Adana Demirspor, Bodrum FK karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle 7 hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alıyor. Bu sonuçlar taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açtı. Tepkiler karşısında Başkan Murat Sancak, "50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim, söz" diyerek kulübü devretmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Objektifa.com'un haberine göre, Kıbrıslı bir Türk iş insanı Adana Demirspor'a 30 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Turizm sektörüyle ilgilenen ve adada bir oteller zincirine sahip olan iş insanının, teklifini bugün Murat Sancak’a ileteceği iddia edildi.

Başkan Sancak’ın 50 milyon Euro talebine karşı sunulacak olan bu teklifin, kabul edilip edilmeyeceği ise merakla bekleniyor. Başkan Murat Sancak daha önce yaptığı açıklamalarda, kulübü bu kötü durumda bırakmayacağını ve sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.