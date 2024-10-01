İspanyol futbolunun sembol isimlerinden Andres Iniesta, futbol kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Iniesta 8 Ekim'de futbolu bırakma kararını resmen duyuracak.

Iniesta, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte futbol oynamaya devam etme arzusunu dile getirmiş ve "Futbolu bırakma anını hissedeceğim güne kadar oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, efsanevi oyuncu teknik direktörlük kariyerine de yeşil ışık yaktı: "Teknik direktörlük belgelerimi alıp bu yolda ilerlemek istiyorum" diye eklemişti.

Barcelona'da geçen 16 harika sezon

Futbola Albacete altyapısında başlayan Andres Iniesta, 1996'da Barcelona altyapısına transfer oldu ve 2002'de A takıma yükseldi. Barcelona formasıyla geçirdiği 16 sezonda toplam 32 kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya'nın Vissel Kobe takımında 5 yıl boyunca forma giyen Iniesta, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Emirates Club'da oynadı.

Kariyeri boyunca 885 maça çıkan Iniesta, 93 gol ve 161 asistlik katkı sağladı. İspanyol futbol efsanesi, yeşil sahalara veda ederken futbol dünyasında bıraktığı mirasla hatırlanacak.