Adana kebap ve Urfa kebap arasındaki fark, baharat kullanımı ve lezzet profillerinden kaynaklanır. Adana kebap acı ve baharatlı, Urfa kebap ise daha hafif ve acısızdır.

Adana kebap

Adana kebap, Adana iline özgü, kıyma ve kuyruk yağıyla yapılan, bol baharatlı ve acı bir kebaptır. Kırmızı biber ve çeşitli baharatlar ile zenginleştirilir.

Urfa kebap

Urfa kebap, Şanlıurfa'ya ait, daha az baharatlı ve genellikle acısız olarak hazırlanır. Tat profili Adana kebabına göre daha hafif ve yumuşaktır.