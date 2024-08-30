Adana kebap ve Urfa kebap arasındaki fark, baharat kullanımı ve lezzet profillerinden kaynaklanır. Adana kebap acı ve baharatlı, Urfa kebap ise daha hafif ve acısızdır.

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Adana kebap

Adana kebap, Adana iline özgü, kıyma ve kuyruk yağıyla yapılan, bol baharatlı ve acı bir kebaptır. Kırmızı biber ve çeşitli baharatlar ile zenginleştirilir.

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Urfa kebap

Urfa kebap, Şanlıurfa'ya ait, daha az baharatlı ve genellikle acısız olarak hazırlanır. Tat profili Adana kebabına göre daha hafif ve yumuşaktır.

Editör: Sezin Türkyılmaz