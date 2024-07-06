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Osmaniye'de sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise Karaçay Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

Cadde ve sokakların boş kaldığı Adana, Mersin ve Osmaniye'de dışarıya çıkan vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Hissedilen hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Osmaniye'de nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü.

Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği Mersin'de ise nem oranı yüzde 57'ye çıktı.

Hava sıcaklığının gün ortasında 36 dereceye ulaştığı Adana'da, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye 'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

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