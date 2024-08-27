400 Bin liralık çanta çalındı

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Adana'nın Çukurova ilçesinde mangal yaparken İstanbul’dan gelen Ömer Köse ailesinin çantası çalındı. Çantanın içinde 400 bin lira değerinde altın bulunuyordu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aile yemek yerken otomobillerine yaklaşarak çantayı çaldı.

Güvenlik kamerası bulunmuyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın çalındığı bölgede güvenlik kamerası bulunmadığını tespit etti. Çevrede parmak izi incelemesi yapılırken, Salih Karabudak’ın cep telefonuna gelen bir mesajda çantanın Çatalan Köprüsü’nde bulunduğu iddia edildi. Ancak köprüye gidildiğinde çanta bulunamadı.

Mağdur aile durumu anlatıyor

Salih Karabudak, mangal keyfinin pahalıya mal olduğunu belirterek, “Çantada yüklü miktarda ziynet eşyası ve cep telefonları vardı. Polis geldi, parmak izleri aldı ama sonuç çıkmadı. Kamera olmadığı için herhangi bir görgü tanığı da yok. Savcılığa suç duyurusunda bulundum.” dedi.

Aile üzgün ve mağdur

Karabudak, altınların kayınvalidesi ve baldızına ait olduğunu ve mangala geldiğinde çantanın içinde olduğundan haberdar olmadığını söyledi. “Çocuklar perişan oldu, misafirlere rezil olduk. Emniyet güçlerinden bir an önce bir çözüm bekliyoruz.” şeklinde konuştu.