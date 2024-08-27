İzmir'in kalbi Konak, önemli bir uluslararası dostluğa ev sahipliği yaptı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kuzey Makedonya'nın Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov ve ekibini ağırladı. Ziyaret sırasında, iki belediye arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolü imzalandı.

“Bu adım dostluk ruhunu simgeliyor”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gradsko heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, protokolün iki ülke arasındaki bağları güçlendireceğine vurgu yaptı. Başkan Mutlu, “Gradsko ile kardeş şehir olmamız bizim için çok kıymetli. Bu protokol, resmi bir anlaşmadan öte, dostluk ve iş birliği ruhunu simgeliyor. Bugün attığımız bu adımın uzun ömürlü ve verimli olmasını temenni ediyorum” dedi.

İmza töreni ve incelemeler

Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov, Konak’ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “İki ilçe arasında anlamlı bir bağın başlangıcına tanıklık etmek için buradayız. İzmir’in kalbi Konak’ta olmak bizim için çok değerli” şeklinde konuştu. Ayrıca heyet, Gültepe Rumeli Şenliği’ne de katılarak etkinliğe renk kattı.

Protokol imza törenine İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de katıldı. İmza töreninin ardından, heyetler arasında karşılıklı hediye takdimi yapıldı. Gradsko heyeti, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Konak Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerde incelemelerde bulunarak ziyaretlerini sonlandırdı.