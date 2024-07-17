Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı lar hastaneye kaldırıldı.

Kaza da araçta sıkışarak yaralanan 7 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gedikli Mahallesinde yol kenarındaki ağaçlık alana otomobil devrildiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.