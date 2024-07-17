SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bir zanlının Hint keneviri ekimi yaptığı istihbaratını alan Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

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Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüpheli İ.Ş. gözaltına alındı. Zanlının üzerinde, ikamet adresinde ve eklentilerinde yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: aa