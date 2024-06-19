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Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Ödemiş'te zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangın söndürüldü

Ödemiş'te zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangın söndürüldü

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