Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir diş hekimi, komşusu tarafından muşta ile darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, kendi kliniğini işleten diş hekimi Dt. Muhammet Fatih Erkılınç, esnaf komşusu Burak Ç. tarafından "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın?" diyerek muşta ile saldırıya uğradı. Ardından Burak Ç., Dt. Erkılınç’a pompalı tüfekle ateş etti. Diş hekimi, şans eseri saçma yarası almazken, darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Olayın detayları

Olayın ardından Adana Diş Hekimleri Odası (ADO) Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy ve Genel Sekreter Dr. Dt. Hasan Boğa, Dt. Erkılınç’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dt. Muhammet Fatih Erkılınç, olayın detaylarını şöyle anlattı:

"Komşum Burak Çağlayan, benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterime kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane bir çağrı olarak düşünerek kendisine uğradım. Ancak bana 'Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın?' diyerek elindeki muşta ile saldırmaya başladı. Kendimi korumaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti. Şans eseri vurulmadım. Mermi isabet etse ölmüş olabilirdim. Hastaneye gidip, darp raporu aldım ve polise şikayet ettim. Silahlı olduğu için Özel Harekat Brimleri geldi. Ancak saldırgan yan kapıdan firar etti. İki dolu silah da bulundu."

Şiddeti kınama ve destek mesajı

Diş hekimi Dt. Erkılınç, "Bu saldırıyı hak etmedim. Artık muayenehanemize gelen hastalarımıza 'Sen kimin yakınısın? Kimin düşmanısın?' diye mi soracağız? Bu nasıl bir anlayış?" diyerek yaşadığı olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hiçbir konuda çözümün şiddet ile olacağına inanmıyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz ve olayın her yönüyle takipçisi olacağız” dedi. Oda avukatlarının olaya dahil edileceğini belirten Ersoy, Dt. Erkılınç’a her türlü destek sağlanacağını ifade etti.