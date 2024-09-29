5-16 yaş arasındaki çocukların aileleriyle katılım gösterdiği etkinlikte, çocuklar resim yaptı ve çevre temizliği gerçekleştirerek doğanın korunması adına farkındalık oluşturdular.

Çocuklardan güçlü mesaj

Yunus Emre Pazaryeri önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çeşme Rotary Kulübü adına Efecan Arpağ, Varyant Rotary Kulübü Başkanı Engin Zorbaz ve diğer yetkililer katıldı. Etkinlik boyunca çocuklar, "Çöpleri çöp kutusuna atalım!" diyerek çevre bilincinin önemine vurgu yaptılar.

Başkan Kınay, etkinlikte çocukların yapmış olduğu resimleri yakından inceleyerek, onlara çöpleri yere atmama ve dereleri koruma çağrısında bulundu. Ayrıca, çocuklardan çevre ile ilgili mesajlar almak için mikrofonu onlara uzattı.

İklim krizine dikkat çekildi

Rotary yetkilileri, etkinliğin iklim krizi ve su sorununa dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğinin altını çizerek, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a destekleri için teşekkür ettiler.

Etkinliğin sonunda, çocuklar yaptıkları resimleri ve çevrede buldukları çöpleri toplayarak geri dönüşüm kutularına attılar. Bu davranışları, temiz yarınlar için önemli bir adım oldu. Başkan Kınay ve Rotary yetkilileri, çevre için net mesaj veren çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler.