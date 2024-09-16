Adana’nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki M.U. isimli genç kız, bir bekçiyi bıçakladı. Olay, M.U. ile erkek arkadaşı Yiğitcan F.'nin bir taksiciyle tartışmasıyla başladı. Taksicinin polisi çağırması üzerine olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri, duruma müdahale etti.

Bu sırada M.U., bekçi K.S.D. ile de tartışarak onu kolundan bıçakladı ve çevrede bıçakla tehditler savurdu. Bekçi K.S.D., genç kızı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı, Yiğitcan F. gözaltına alındı.