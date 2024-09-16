Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde, bir sitenin önünde telefonuna bakarak yürüyen genç, kapağı açık bırakılan mazgala düştü. Cep telefonuna dalan genç, bir anda ne olduğunu anlamadan mazgalın içine düştü. Hızlı bir refleksle kendini yukarı çeken genç, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, çevredeki vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu.

Şans eseri ciddi bir yaralanmadan kurtulan genç, kısa süreli bir şok yaşasa da yardım edenler sayesinde olay yerinden uzaklaştı.