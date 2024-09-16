Adana’nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri, okul çevrelerinde huzuru sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Kozan Işıklı Yolda yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan araçlara 1 saat içinde toplam 43 bin 219 TL idari para cezası kesildi. Ceza alan sürücülerin tepkileri dikkat çekti.

Abartı egzoz kullanan sürücüden ilginç savunma

Denetim sırasında abart egzoz nedeniyle ceza yiyen bir motosiklet sürücüsü, motosikletini yeni aldığını ve önceki sahibinin "Bir şey olmaz" dediği için kullandığını öne sürdü. Parası olmadığını belirten sürücü, polisi ikna etmeye çalışsa da sonuç alamadı.

ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı

Bir başka sürücü ise cam filmi nedeniyle ceza aldıktan sonra makbuzla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ceza sonrasında polislere teşekkür eden sürücünün davranışı şaşkınlık yarattı.

4 kez motosikleti bağlanan sürücü yine yakalandı

Uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir motosikletli ise ara sokaklarda yakalandı. Sürücü, daha önce 4 kez motosikletinin bağlandığını, yine yakalandığını söyledi. Polisler, kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak bir kez daha ceza yazdı.