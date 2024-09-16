Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı.

Operasyonun detayları

Bodrum açıklarında 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından saat 03.20, 05.25 ve 05.35'te tespit edilen üç lastik bot, Sahil Güvenlik botları TCSG-901 ve KB-35 tarafından durduruldu.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi

Operasyon sırasında, lastik botlarda bulunan 102 kaçak göçmenden 50'sinin çocuk olduğu belirlendi. Göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı ve işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.