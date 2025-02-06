Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adana’daki Alpargün Apartmanı’nın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Kur’an Tilaveti ve dualar edildi

96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın enkaz alanında toplanan aileler, kaybettikleri yakınları için dua etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından gözyaşlarıyla anma gerçekleştirildi.

"Tek sorumlu müteahhit değil"

Yakınlarını kaybeden aileler, apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün’ün 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası aldığını hatırlatarak, sadece müteahhitlerin değil denetim yapan belediye görevlilerinin de yargılanması gerektiğini vurguladı.

Zeydan Karalar: Ailelerin yanındayız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ailelerimizi asla yalnız bırakmayacağız, dava süreçlerinde de yanlarında olacağız" dedi.

Katılımcılar gözyaşlarıyla karanfil bıraktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katıldığı programda, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı.