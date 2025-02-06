Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Osmaniye’de hayatını kaybedenler için anma programı ve sessiz yürüyüş düzenlendi.

Saygı duruşu ve dualarla anıldı

Rahime Hatun Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Osmaniye olarak tarihimizin en acı günlerinden birini yaşadık. Bin 10 vatandaşımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun” dedi.

Bakan Tekin: Acıları unutmamız mümkün değil

Anma programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, felaketin acılarının hala taze olduğunu belirterek, “Bu felaketleri unutamayız ama tekrar yaşanmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki projeleri yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Duygusal anlar yaşandı

Müzik Öğretmeni Ceylan Akkulu’nun seslendirdiği “Kahramanmaraş Ağıtı” sırasında vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Program, depremde hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakılması ve sessiz yürüyüşle sona erdi.