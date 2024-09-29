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Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından Murat V.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Saldırı sonucu kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede burnunun kırıldığı tespit edilen görevli öğretmen, darp raporu alarak Murat V.’den şikayetçi oldu.

Olay, saat 13.00 sularında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ev hanımı Esma V., 4. kez girdiği direksiyon sınavında, kavşağı dönerken sinyal vermediği gerekçesiyle başarısız oldu. Sınav aracının arkasında bekleyen eşi Murat V., duruma tepki göstererek görevli öğretmen Baddal A. ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Murat V., görevli Baddal A.'ya yumruk attı.

Adana 'nın Yüreğir ilçesinde, direksiyon sınavı nda eş i başarılı olamayınca öfkesine hakim olamayan bir kişi, sınavı geçirmeyen görevliyi darp etti.

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