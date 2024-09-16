Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Kaza, 07.00 sularında Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi.

Kazanın detayları

Mehmet Emin Ulusoy'un kullandığı işçi servis minibüsü, Mehmet Ş. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ve TIR büyük hasar gördü. İlk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi ise ağır yaralandı.

Olay yerinde hızla müdahale

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenler arasında servis minibüsünün şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ve Mustafa Okur olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Çetin ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.