Adana’nın Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kavgada, Mehmet Yılmaz, husumetlisi Mahmut Ayta’yı başından vurarak öldürdü. Kaçan Yılmaz, kısa süre sonra yaralı olarak polis tarafından yakalandı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056. Sokak’ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Husumetli olan Mehmet Yılmaz ve Mahmut Ayta sokakta karşılaştı ve arasında tartışma çıktı. Tartışmaya yakınlarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Bıçaklı saldırı ve tabanca ile karşılık

Kavga sırasında Mahmut Ayta, Mehmet Yılmaz’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yılmaz ise belinden çıkardığı tabancayla Ayta’yı başından vurarak, olay yerinden kaçtı.

Ayta hayatını kaybetti, Yılmaz yaralı yakalandı

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mahmut Ayta’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Yılmaz’ı olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra, yaralı olarak yakalayarak hastaneye kaldırdı.