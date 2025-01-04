Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin hızla başlattığı arama çalışmaları sonucunda zeytinlik arazisinde sağ salim bulundu.

Aile panik içindeyken jandarma harekete geçti

Olay, Didim ilçesinin Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki E.G.'yi bulamayan ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, kaybolan çocuğu aramak için bölgeye sevk edildi.

Zeytinlik arazi içerisinde bulundu

Jandarma ekipleri, kaybolan çocuğu bulmak için Akköy Mahallesi çevresinde kapsamlı bir araştırma ve arama faaliyeti başlattı. Yapılan titiz çalışmaların ardından, küçük E.G. zeytinlik arazi içerisinde sağlıklı bir şekilde bulundu.

Aileye teslim edildi

Sağlık durumu iyi olan E.G., jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edilerek rahat bir nefes almalarını sağladı. Ailenin büyük bir sevinç yaşadığı anlar, mahalledeki diğer vatandaşlar tarafından da takip edildi.