Adana’nın Ceyhan ilçesinde Atakaş Kömürcülüğe ait işçi servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu trajik bir kaza yaşandı. Ceyhan-Yumurtalık yolunda meydana gelen kazada, işçi servisini kullanan Mehmet Ulusoy'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mercedes marka hafriyat kamyonu ile şiddetle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu acil yardım ekiplerine bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları ve Yaralıların Durumu

Olay yerine hızla gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kazanın ardından işçi servisi içinde sıkışan vatandaşları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Servis sürücüsü Mehmet Ulusoy, işçilerden Erol Durmuş ve Mustafa Okur’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 7 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kaza anındaki koşullar, kazaya karışan araçların durumu ve sürücülerin seyir hızları gibi tüm detaylar araştırılıyor. Soruşturmanın tamamlanmasıyla kazanın kesin nedeni ortaya çıkacak. Bu trajik olay, çalışma hayatında güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.