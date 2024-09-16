Aydın’ın Didim ilçesinde, turistik Akbük Mahallesi'nde gece saatlerinde balık avı için denize giren Bilal Alarslan (35), epilepsi nöbeti geçirerek boğuldu. Olay, Yeşil Ege Sitesi sahilinde, sabaha karşı meydana geldi.

Durumu vatandaşlar fark etti

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz bir bedeni fark ederek durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Alarslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak gerekli incelemeleri tamamladı. Cenaze, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazesi Muş'a nakledilecek

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Alarslan’ın cenazesinin memleketi Muş’a gönderileceği öğrenildi.