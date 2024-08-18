Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Adana'nın çeşitli ilçelerinde jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 saha için ihale düzenleyecek. İhale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde yapılacak ihalelerin detayları ve başvuru bilgileri hakkında bilgi verildi.

Adana'daki jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 saha için yapılacak ihale, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye konu olan sahaların muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira arasında değişirken, alanları ise 1.426,33 hektar ile 4.989,10 hektar arasında yer alıyor.

İhale yerleri ve bedeller

Karataş: Muhammen bedel: 269 bin 398 TL, Alan: 1.426,33 hektar

Ceyhan: Muhammen bedel: Bir milyon 50 bin TL, Alan: 2.000 hektar

İmamoğlu: Muhammen bedel: Bir milyon 800 bin TL, Alan: 3.500 hektar

Pozantı: Muhammen bedel: 3 milyon 160 bin 659 TL, Alan: 4.989,10 hektar

İhale tarihi ve yeri

İhaleler, 24 Eylül Salı günü saat 09:30 ile 11:00 arasında Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak. Katılımcılar, belirtilen tarihlerde ve saatlerde ihaleye katılmak için gerekli belgeleri tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Bilgileri: İhaleye katılmak isteyenler, gerekli belgeleri ve detayları öğrenmek için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden veya doğrudan başkanlıkla iletişime geçerek bilgi alabilirler.