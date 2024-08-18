Yüklediği tır dolusu kavunları satmak üzere Antalya Hali'ne getiren Yakıcı, burada verilen düşük fiyatların maliyetini karşılamadığını görünce, yaklaşık 20 ton kavunu yol kenarına park ettiği tırdan vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Tır dolusu kavun vatandaşa dağıtıldı

Yakıcı, kavunları Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi'nde bulunan tırından dağıtmaya başladı. Haber hızla yayıldı ve vatandaşlar tırın etrafında toplandı. Yarım saat içinde kavunlar hızla tükendi. Bazı vatandaşlar araçlarının bagajlarını doldururken, kimileri kavunları motosikletlerine yükledi. Diğerleri ise elleriyle kavunları taşıdı.

“Maliyeti karşılamayınca bedavaya dağıtalım dedik”

Önder Yakıcı, Antalya Hali'nde fiyatların düşük olmasından dolayı maliyeti karşılayamadıklarını belirtti. Yakıcı, “Tır ağzına kadar kavun dolu, burada 20 ton kavun var. Hesap yaptım, maliyeti bile karşılamayınca, vatandaşlar bedavaya yesin dedik. Şu ana kadar 10 ton tükendi, kalan 10 ton da birazdan biter. Para etmeyince bari insanlar götürüp yesinler diye bedava dağıtıyorum” dedi.

Vatandaşlardan teşekkür ve takdir

Vatandaşlardan Ali Rıza Dikmen, Yakıcı’nın cömert davranışını takdir ederek, “Kardeşimiz, para etmese bile kavunları halka bedava dağıtıyor. Bazı insanlar para etmeyen ürünleri döküyor, bu yazık ve günahtır. Onlar da dökmesinler, halka ücretsiz dağıtsınlar, hem de sevap kazanırlar” ifadelerini kullandı. Kavunları alarak dualarını eksik etmeyen Mustafa Lekesizoğlu ise, “Bu kavunları dağıtanların dünyadaki tüm geçmişlerinin ruhuna varsın. Millet beleş olunca alıyor, talep çok” dedi.

Yakıcı’nın bu jesti, Antalya’da büyük bir takdir toplarken, hem kavunların hem de cömertliğin tadı vatandaşlar tarafından uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.