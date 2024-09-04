Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Karşıyaka Sanayi Sitesi'nde yer alan bir kırtasiye malzemeleri deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede depoyu sardı.

İtfaiye ve polis seferber oldu

Yangının hızla büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, çevik kuvvet polisleri de yangın alanında güvenlik önlemleri aldı.

Ek olarak, yangının kontrol altına alınabilmesi için TOMA desteği sağlandı.