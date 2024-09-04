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Yakalanan düzensiz göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü. Burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. İlk müdahalenin ardından göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Ayvalık açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12", şüpheli bir lastik botta düzensiz göçmen lerin bulunduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-4510" hızla bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 3’ü çocuk 14 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı.

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