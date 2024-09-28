Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde meydana gelen yangında, Ömer Akmeşe'ye ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, mahalle sakinleri tarafından fark edildi ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Feke Orman İşletmesi’ne bağlı ekipler ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde, yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak, evin içindeki eşyalarla birlikte tamamen yanması, bölgedeki halkı tedirgin etti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yangın sonrası mahallede yaşananlar, halk arasında endişe yaratırken, benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.