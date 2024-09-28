Olay, saat 18.00 sıralarında Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Ulubey Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Teras katında mangal yapan kişilerden çıkan kıvılcımlar, çatıda yangına neden oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangının büyümeden kontrol altına alınması, mahalledeki sakinleri rahatlattı. Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.