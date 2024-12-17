Adana'nın Kozan ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Levent Tetik, sokak ortasında saldırıya uğradı. Olay, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi.

"Hocam beni tanıdınız mı?" diyerek saldırdı

Edinilen bilgilere göre, Levent Tetik yürüdüğü sırada bir kişi yanına yaklaşarak “Hocam beni tanıdınız mı?” diye sordu. Ardından saldırgan, Tetik’e saldırarak darp etti ve olay yerinden kaçtı.

Müdür hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan okul müdürü Levent Tetik, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından Tetik'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri saldırganın peşinde

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.