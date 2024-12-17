Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. TechCrunch'ın haberine göre platform, doğrudan mesajları (DM) planlama özelliğini kademeli olarak kullanıcılarına sunmaya başladı.

Mesaj planlama nasıl yapılacak?

Yeni özellikle birlikte, bir mesaj yazdıktan sonra “Gönder” butonuna uzun basarak mesajın gönderilmesini istediğiniz tarih ve saati seçebileceksiniz. Özellikle içerik üreticileri ve markalar için bu işlev büyük kolaylık sağlayacak.

29 gün öncesine kadar mesajlar planlanabilecek.

Bir sohbet içerisinde planlanan mesajlar, sohbetin üst kısmında “Planlanmış Mesaj” ibaresiyle belirtilecek.

Kullanıcılar planladıkları mesajları düzenleme, silme ya da hemen gönderme seçeneklerine de kolayca erişebilecek.

Kimler için faydalı olacak?

Bu yeni özellik:

Markalar için kampanya duyurularını ve bilgilendirme mesajlarını doğru zamanda iletmek,

İçerik üreticileri için takipçilerle etkileşimi artırmak,

Bireysel kullanıcılar için ise doğum günü mesajları veya önemli hatırlatmaları önceden ayarlamak gibi günlük işleri kolaylaştıracak.

Kademeli kullanıma sunuluyor

Instagram’ın yeni özellikleri genellikle kademeli olarak kullanıcılara açılıyor. Bu nedenle güncellemeyi yapmış olsanız bile DM planlama özelliği henüz sizin hesabınızda aktif olmayabilir. Ancak önümüzdeki günlerde bu işlevin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

Instagram DM yenilikleri devam ediyor

Instagram, son dönemde doğrudan mesajlaşma (DM) üzerine yoğunlaşarak:

Mesaj düzenleme,

Fotoğraflar üzerinde çizim yapma,

Canlı konum paylaşımı gibi özellikleri devreye sokmuştu.

Buna ek olarak, platform kullanıcılarına DM’lerde takma ad ekleme imkânı da sunuyor.