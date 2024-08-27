Yangın nasıl başladı?

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın nasıl yayıldı?

Yangının bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildi. Yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla tedavi edildi.

Hasar ve soruşturma

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.