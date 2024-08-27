"üçüncü dünya savaşı kapıda"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Detroit’te ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşını tetikleyebileceğini iddia etti. Trump, "Ukrayna’da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak” diyerek, mevcut durumu tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Afganistan’dan çekilme eleştirisi

Trump, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini Amerikan tarihinin en utanç verici günü olarak tanımlayarak, bu çekilmenin dünya genelinde çatışmaları tetiklediğini savundu. Çekilme kararının ardından ABD’ye duyulan güvenin sarsıldığını belirten Trump, "Bu yüzden Rusya, Ukrayna’ya girdi. İsrail’deki saldırılar da bu yüzden oldu. Bize saygı duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

Mühimmat krizi ve NATO eleştirisi

Trump, ABD’nin tüm mühimmatını Ukrayna gibi ülkelere gönderdiğini ve stoklarının tükenme noktasına geldiğini belirtti. Ayrıca, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Trump, NATO’da asgari savunma harcamasının GSYH’nin yüzde 3’üne çıkarılması gerektiğini söyledi.