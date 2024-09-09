Narkotik Suçlarla Mücadele, Çocuk, Trafik ve Denetleme Şube Müdürlükleri ile Seyhan Devriye ekipleri, okul önlerinde araçlar ve okul servisleri üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Trafikte dikkatli olmaları konusunda okul servisleri bilgilendirildi ve narkotik köpeği “Oscar” araçlarda ve çevredeki iş yerlerinde arama yaptı.

Kaçan öğrenciler yakalandı

Bu uygulama sırasında, bazı öğrencilerin okuldan kaçtığı tespit edildi. Toplum destekli polisler, kaçan öğrencileri okuluna geri götürdü. Polisler, öğrencilere “Daha dersler başlamadan okuldan kaçıyorsunuz, lütfen okuldan kaçmayalım, gelin birlikte gidelim” şeklinde nasihatlerde bulundu. Bir öğrenci ise, kaçma nedenini komik bir şekilde açıkladı: “Ben yaralıyım, kitap almak için geldim.” Bu ilginç savunma, polisler ve diğer öğrenciler arasında gülüşmelere yol açtı.