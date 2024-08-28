Saldırı paniğe neden oldu

Adana Ceyhan otogarında, başında kask bulunan iki şüpheli, yazıhaneye yaklaşarak çalışan Cengiz Dündar’a ateş açtı ve hızla olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler aranıyor

Polis, olayla ilgili otogarın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.