Saldırı paniğe neden oldu
Adana Ceyhan otogarında, başında kask bulunan iki şüpheli, yazıhaneye yaklaşarak çalışan Cengiz Dündar’a ateş açtı ve hızla olay yerinden kaçtı.
Hastanede hayatını kaybetti
Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler aranıyor
Polis, olayla ilgili otogarın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.
Editör: Sezin Türkyılmaz